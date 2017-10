Det sker i kirken uge 44

Musikgudstjeneste

Søndag den 5. november, kl. 15 er der allehelgensandagt i Grundtvigs Kirke. Det er en stille og stemningsfuld musikgudstjeneste, med nyere kormusik af James MacMillan, og hvor der er mulighed for at mindes de døde ved at tænde lys m.m.

Unge musikere spiller Brahms requiem

Johannes Brahms har med sit requiem skabt et værk, der forsøger at trøste den sørgende og give mening til det umiddelbart meningsløse i at miste. Værket opføres i samarbejde med Vokalensemblet Dekorum og med Signe Sneh Schreiber og Rasmus Ruge som solister den 8. november, kl 19.30 i Grundtvigs Kirke. Billetter på enkelbillet.dk.

Følg hjertet i Aftenrum

Bellahøj Kirke får i Aftenrum, torsdag d. 2. november, kl. 19, besøg af Alouise. Alouise er pop-sanger og singer-songwriter, der synger sange om nutidens menneskeskæbner. Hendes tone er blød og intens, så man får lyst til at stoppe op og lytte. Sangene og snakken vil denne aften kredse om emnet ”Skillevej”, om at turde lade tilfældighederne råde og overgive sig til at følge sit hjerte, både når det føles godt og når det føles usikkert. Det vil blive en aften, hvor Alouise kaster tanker og stemninger ud i rummet og ser, hvor det bærer deltagerne hen.

Møde om moderskab og Jomfru Maria

Menighedsplejen ved Brønshøj Kirke inviterer til eftermiddagsmøde tirsdag den 7. november, kl. 14 i Sognecenteret på Præstegårds Allé 5 med kaffe, kage og oplæg af sognepræst Mia Lund Rao om Jomfru Maria og moderskabets betydning gennem historien. Jomfru Maria er blevet afbildet som belæst, ammende eller altopofrende, alt sammen med det formål at være et forbillede for mødre. Alle er velkomne. Kaffe & foredrag 20 kr.

Jazzfest i Sognecenteret

Torsdag den 2. november, kl. 19.30 i Sognecentret på Præstegårds Allé 5 afholdes Spil Dansk koncert med Martin Seier Trio. Brønshøj Kirkes organistassistent Martin Seier Pedersen giver koncert med sin jazztrio, og koncerten er anden del af fejringen af Sognecentrets nye flygel – og i anledning af Spil Dansk ugen fortolker trioen musik af Carl Nielsen. Den svingende trio består af: Anders Fjeldsted på kontrabas, Bjørn Heebøll på trommer og Martin Seier på flygel. Fri entré

Mindegudstjeneste i Husum Kirke

I Husum Kirke afholdes tirsdag den 7. november, kl. 19 en mindegudstjeneste for de, der er døde i årets løb. Efter gudstjenesten serveres kaffe, rødvin og ost. Alle kirkens præster deltager.

Mindegudstjeneste i Husumvold Kirke

Husumvold Kirke inviterer til en stille og stemningsfuld mindegudstjeneste søndag den 5. november, kl. 19. Her vil navnene på dem, der er døde det sidste år blive læst op, og der vil blive tændt lys for de døde. Der bliver endvidere spillet satser fra baroktiden af Maria Lundbak på obo og Eva Maria Jensen ved orglet.

Fredagscafé om Ellehammer

Opfinderen J.C.H. Ellehammer (1871-1946) er kendt for sin drøm om at flyve og han blev en af de første i Europa, for hvem det blev mere end en drøm. Men han var også manden bag verdens formentlig første serieproducerede motorcykel Elleham, Tivolis både, brandslukningsudstyr og meget andet. Foredraget om flyvningens historie i Bellahøj Kirke, fredag den 3. november, kl. 14, tager tilhørerne med ind i opfinderens værksted og følger ham gennem et halvt århundredes succeser og fiaskoer. Foredraget holdes af formanden for Ellehammerfonden, Lars Gudmand Pedersen, og det ledsages af billeder og genstande fra Ellehammers liv.

Gudstjenester uge 44

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 5/11, kl. 10.30:

Bellahøjmesse med mindeandagt v/ alle præster

Onsdag 8/11, kl. 16: Spaghettigudstjeneste

v/ Marija Iversen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 5/11, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Søndag 5/11, kl. 16:

Allehelgensandagt

v/ alle præster

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 5/11, kl. 10.30:

Allehelgenssøndag

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Tirsdag 7/11, kl. 19:

Allehelgensgudstjeneste

v/ alle præster

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 5/11, kl. 10.30:

Allehelgensgudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 5/11, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Søndag 5/11, kl. 19:

Mindegudstjeneste

v/ alle præster

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 5/11, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Morten Sternberg

Søndag 5/11, kl. 16:

Musikgudstjeneste

v/ Ib Ehlers Jørgensen og Morten Sternberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 5/11, kl. 11:

Højmesse

Søndag 5/11, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 5/11, kl. 10:

Højmesse Alle Helgen

v/Morten Miland Samuelsen