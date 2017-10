Din stemme er vigtig

Olaf Norup

Så stem til kommunevalget den 21. nov. så borgerne i Brønshøj og Husum ikke skal opleve en ny periode på 4 år med asociale og umenneskelige politiske beslutninger, som det har været tilfældet i forbindelse med Frederikssundsvej-projektet.

Her nedlagde man vigtige stoppesteder ved Degnemose Allé og Bavnevangen og trods mange protester fra store grupper af borgere var Borgerrepræsentationen med de 2 ansvarlige borgmestre i spidsen fuldstændig ligeglade med de mange ældre medborgere som var og stadigvær er afhængige af lægeklinikkerne i vejkrydset. Også de handelsmuligheder de havde i Supermarkederne måtte droppes. De må bare gå de ca. 300 m længere eller tage en taxa, som et af politikerforslagene lød.

For de mange tusinde der bor i området har det også været et problem. Der blev iøvrigt samlet hele tusinde underskrifter mod nedlæggelsen. Begrundelsen for hele projektet har været bussernes fremkommelighed. Bare busserne kunne komme 5 min hurtigere fra Nørrebro Station til Husum så var lykken gjort. Ja´men det kan da gøres endnu hurtigere hvis man droppede endnu flere stoppesteder.

Målet må være at de nyvalgte politikere skal medvirke til en genetablering af stoppestederne. Så overvej grundigt på hvilket parti eller person du sætter dit kryds.