Drømmemål bag vigtig sejr

Kevin Bechmann Timm var den afgørende faktor, da Brønshøj i lørdags slog Hillerød med 2-1. Kevin scorede begge Brønshøjs mål, og særligt sejrsmålet et kvarter før tid vil blive husket. Kevin Bechmann tæmmede bolden med brystet og helflugtede bolden ind med højrebenet i næste bevægelse. Med sejren får BB nu 9 point med over i nedrykningsspillet, mens Hillerød bliver stående på 6.

Allerede efter seks minutter bragte han Hvepsene foran, men nordsjællænderne fik udlignet kort før pausen. Brønshøj var bedst, så sejren var fortjent.

– Det var super vigtigt at vinde over Hillerød af to årsager. For det første at kunne vise fansene, at deres støtte har været uvurderlig, og for det andet at hente tre point mere med over i nedrykningsspillet. Jeg har i takt med vores dårlige resultater ikke scoret lige så mange mål, som jeg gerne ville i denne halvsæson. Derfor var de to i dag længe ventet. Det første mål var skønt, i den forstand, at jeg mod AB brændte en chance på samme afstand. Det andet er klart et til mindebogen, sagde Kevin Bechmann Timm til BBs Christian Haslund efter kampen.

Bankospil

Netop fansene har stor værdi for divisionsholdet. Og torsdag den 9. november er der i Brønshøjs klubhus, Ruten 2, støttebankospil for divisionsholdet fra kl. 18.30.