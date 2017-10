EGV hallen skal da stråle

Det var en stolt kulturborgmester Carl Christian Ebbesen, der i sidste uge takkede ja til håndboldklubben Stadions invitation om at komme ud og se EnergiCenter Voldparken hallen og se den i funktion.

Under mottoet ”Håndbold tilbage til København”, som har kørt siden 2014 og er en del af samarbejdet mellem DHF og Københavns Kommune, var det overordnede mål at tiltrække og fastholde flere medlemmer i klubberne både på seniorsiden, men særligt for ungdomsafdelingerne. Det må man sige at Stadion er i fuld gang med i den nye hal.

-Det handler om foreningslivet, og det er Stadion rigtig gode til. Mange i området har aldrig været medlemmer af en forening. Nu har vi fået styrket området, og det var dejligt at se børnene så begejstrede, fortæller borgmesteren, der fik spillet lidt håndbold med børnene samtidig med, at han fik en god snak med Stadions formand Allan Juhl Jensen og bestyrelsesmedlem og hallens initiativtager Karsten Brisell.

Der har været udfordringer med stilladser og brandmyndigheder, så hallen er endnu ikke blevet officielt indviet – og det er til trods for, at den har været i brug siden den 21. januar i år.

-Mit håb er, at der bliver en officiel åbning og indvielse. Det skal da helt sikkert markeres, at vi har fået så fin en hal, og at den bliver et større samlingspunkt for området, fastslår Carl Christian Ebbesen.