En oase midt i Brønshøj

Gulve og vægge er rå. Ved de gamle loppefundsborde sidder der folk og nyder kaffe og hjemmebagte croissanter og ovre i det ene hjørne står en pladespiller, der afspiller Ella Fitzgerald.

-Folk er velkomne til at gå op og sætte en plade på, og der er allerede kommet flere lokale ned for at donere deres vinyler, fortæller initiativtager og ejer Bastian Sjelberg, der sammen med Martin Grønbeck åbnede Coffeesound for en måned siden.

De to initiativtagere har længe gået med en drøm om at finde et sted, hvor man kan gå ind og få en god kop kaffe og lidt selvforkælelse.

-Vi snakkede og brainstormede over ideen over et glas vin i januar. Vi ville gerne gøre det meget personligt, så det ikke bare blev en cafe. Folk skulle kunne komme ind og sætte sig og sætte en plade på, fortæller Bastian.

-Vi fornemmede, at der var lyst og behov for sådan et sted. Jeg gik en tur i foråret og synes virkelig, der manglede et sted hvor jeg gerne selv ville komme, tilføjer Martin, der selv bor i Brønshøj. Martin er kok og Bastian, der er freelance musiker, ville gerne skabe en Nørrebro/Vesterbro stemning med et råt look, og det må man sige er lykkedes med rammerne i den forhenværende tøjbutik og parfumeforretning på Frederikssundsvej 163.

-Der er en positiv stemning herude, og her er rigtig mange børnefamiliere. Vi er blevet virkelig godt taget i mod. Fornylig kom der en ældre herre ind for at forære os en masse tegninger af amerikanske jazzmusikere, som har spillet i Danmark gennem årene. Dem skal vi have op og hænge, forsikrer de to ejere.

Kaffekort

Coffesound har fået fremstillet og brændt deres egen kaffe, og det er udover, at man kan købe en tallerken med morgenmad, croissanter og kager også muligt at købe et kaffekort med fem klip.

– Vi har allerede solgt 200 kaffekort. Vi vil gerne vænne folk til at komme ind efter deres kaffe, fordi den er noget helt speciel, indrømmer Martin. Men Bastian og Martin har også flere planer med Coffeesound.

– Vi arbejder på, at der skal være levende musik – små intimkoncereter med god jazz, og så skal der også være mulighed for at der kan afholdes foredrag, fortæller Bastian, der sammen med Martin selv er at finde bag disken i Coffesound.