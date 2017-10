Enhedslistens dobbeltmoral er klistret op over hele byen

Af Heidi Wang, gruppeformand for Liberal Alliance i Borgerrepræsentationen

”Ren Kærlighed til København” står der på byens skraldespande – et initiativ mod graffiti, tyggegummi, cigaretskodder og klistermærker. Den øverst ansvarlige for kampagnen er Morten Kabell fra Enhedslisten, som er borgmester for miljø- og teknik.

Men i bedste fald har han ikke styr på baglandet, og i værste fald udvises en grov dobbeltmoral. Byens bænke, busstoppesteder og andre lignende flader prydes nemlig, i disse dage af farvestrålende klistermærker med slogans som ”Tid til orgasme – tid til 30 timers arbejdsuge”.

Klistermærkernes afsender er Enhedslisten og den tilknyttede ungdomsforening Socialistisk Ungdomsfront. Klistermærker på offentlig og privat ejendom betragtes som hærværk, og Københavns Kommune bruger hvert år rigtig mange skattekroner på at fjerne dem. Det er noget af en mangel på respekt for byen, borgmesterens eget parti udviser.

Problemet med klistermærker er selvfølgelig, ud over at de i regnen bliver til noget klistret snask, at de er beskæmmende og reklamerer for alverdens skidt og møg. Ved siden af Enhedslistens klistermærker er limet Ungdomshusets, Antifas og diverse revolutionære pop-kommunistiske slogans.

Som en flygtning fra Maos kulturrevolution og kommunisternes forfølgelse, så væmmes jeg rent personligt over budskaberne og tænker: Hvorfor er det altid venstrefløjen, der sviner?