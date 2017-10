Færre unge hjemløse i København

Den seneste optælling af hjemløse over hele landet viser en stigning og særligt i gruppen af unge hjemløse. Men i København ser billedet anderledes ud. Københavns Kommune har de seneste år styrket indsatsen over for unge hjemløse og har oplevet et fald af hjemløse generelt og især blandt de unge mellem 17 og 24 år.

Siden starten på den styrkede indsats har 108 unge været eller er stadig tilknyttet ungeprojektet. 51 unge er flyttet i egen bolig, og cirka 90 procent af de unge, der har fået egen lejlighed eller kollegieværelse, har også fastholdt boligen. Projektet handler også om at støtte og hjælpe de unge med at håndtere deres udfordringer, så de kan få en hverdag som andre unge.