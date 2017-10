Fæstningskanalen skal renses

Københavns Kommune ønsker at oprense en del af Fæstningskanalen mellem Utterslev Mose og Batardeauerne (dæmningerne over Voldgraven) ved Frederikssundsvej. I forbindelse med oprensningen er der behov for at stemme vandløbet op og derved hindre vandets frie løb.

Københavns søer og åer har i mange årtier været udsat for overløb fra kloaksystemet, og der er derfor ophobet tykke sediment- og slamlag mange steder. Fjernelse af dette lag er en forudsætning for at opnå en god natur og miljøtilstand i både Fæstningskanalen og Utterslev Mose.

Selve oprensningen foregår ved at en gravemaskine placeres på en flåde i kanalen, således at maskinen ikke direkte får kontakt med bunden. Gravemaskinen får påmonteret en snegl hvorfra slammet kan graves/pumpes op, og ledes via slanger til afvandingscontainere.