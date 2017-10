Fem mål på 33 minutter

Et par tvivlsomme dommerkendelser kunne måske have fået betydning for serie 1-kampen mellem Husum Boldklub og KFB, hvis ikke hjemmeholdet i aftenkampen i Husumparken i fredags havde været så overbevisende den sidste halve times tid.

Først fik Husum stærkt omdiskuteret underkendt et mål for offside, og minuttet efter dømte dommeren mål til KFB, skønt mange var helt sikre på, at bolden aldrig havde været over stregen.

De 100 fremmødte tilskuere fik dog et helt andet Husum-hold at se efter pausen, og så blev det til fem scoringer fra det 51. til 84. minut. I rækkefølge scorede Mathias Frydensbjerg, Lasse Syndergaard to gange, Frydensbjerg igen, inden Andreas Johnsen afsluttede festen akkompagneret af de sædvanlige romerlys.

Socialborgmester Jesper Christensen (A) var til stede i Husumparken og holdt tale til Husum-tilhængerne om det nye klubhus på Nordrupvej. Husum fører serie 1 suverænt med ti point ned til nummer to. Sidste kamp spilles torsdag aften mod Politiet på kunstbanen i Valby Idrætspark.

I midten af serie 1 løb Boldklubben Fix ind i et nederlag på Kløvermarken mod Christiania, der vandt 2-0 på to scoringer i de sidste 10 minutter.

I serie 2 rykkede Boldklubben med to sejre i sidste uge frem i toppen af tabellen. Først blev FC Randoms besejret med 3-1, og derefter blev Hekla besejret med 2-1.