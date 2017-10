Forløsende sejr

Det var en glad og lettet Philip Rejnhold, der i weekenden endelig kunne bryde den onde cirkel sammen med sit hold.

– Der er ikke nogen tvivl om, at det er enormt forløsende med en sejr. Vi har gået og tørstet efter den så længe, og endelig kom den. Sejren betyder nærmest alt. Det tror jeg var tydeligt at se på både staben og os spillere i går, da dommeren fløjtede af. Vi har været tynget af de dårlige resultater, så det nærmest fjernede en byrde fra vores skuldre at vinde i går, sagde Rejnhold, efter kampen.

Den startede ellers meget sløvt – ingen af holdene turde satse. Man skulle også helt frem til det 17. minut, før vi fik kampens første afslutning. Den stod Kevin Bechmann Timm for, men han måtte se sin afslutning gå over mål.Efter blot to minutter inde i 2. halvleg var hvepsene tæt på at bringe sig foran. Kevin sendte et præcist indlæg ind omkring det lille felt, hvor både Naundrup og Zaki stod helt frie. Naundrup fik headet på mål, men uheldigt for Brønshøj-angriberen stod Victor Anker rigtigt placeret og kunne slå bolden over mål.

Fem minutter senere lå bolden i nettet i den anden ende. Kasper Mertz sendte et flot indlæg, fra gæsternes højre side, ind i panden på Soiheib Dhaflaoui, der sendte bolden om bag en chanceløs Kasper Vilfort. 1-0 til gæsterne.

Brønshøj-spillerne hang forståeligt nok lidt med brodden efter scoringen, og havde svært ved at få spillet til at hænge sammen. Men et kvarter før tid fik Brønshøj hjørnespark. Boateng spillede bolden ud til en helt fri Philip Rejnhold, der fra ca. 20 meters afstand trykkede af. Bolden strøg forbi både venner og fjender, og Victor Anker så derfor kuglen alt for sent til at forhindre en Brønshøj-udligning.

Kæmpe forløsning både for Rejnhold, der scorede sit første mål i hvepsetrøjen, mens også for Brønshøj, der fik deres første mål siden d. 27. august 2017.

Målet gav hvepsene blod på tanden, mens Næstved virkede helt lammet af udligningen. Og det skulle blive endnu bedre for Brønshøj.

Efter 82 minutter var Boateng i oplæggerens rolle, da han sendte et hjørnespark ind i feltet. Her stod Kevin, og lidt heldig ramte boldens han knæ og strøg i mål. Kæmpe jubel både på banen og tribunen over 2-1 scoringen og dermed sejren.

– Det er muligvis noget at det fedeste, som jeg længe har prøvet. Mit første mål for klubben, og så sådan et forløsende et. Jeg kunne næsten ikke have tænkt mig et bedre tidspunkt, at score mit første mål på, sagde en stolt Philip Rejnhold.