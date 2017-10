Fortsat støtte til sociale viceværter på Toften

Et af de områder, som politikerne er blevet enige om at afsætte penge til i Budget 2018, er de sociale viceværter til de skæve boliger på Toften i Husum. De skæve boliger er beregnet til udsatte borgere, som har svært ved at bo i almindelige boliger. I de skæve boliger får borgerne deres egen bolig, men får hjælp af en social vicevært.

– De sociale viceværter er altafgørende for, at det kan lykkes de her mennesker at have egen bolig. De udfylder en vigtig rolle og hjælper beboerne med at løse konflikter, ligesom de kan være brobygger til andre tilbud i kommunen, siger socialborgmester Jesper Christensen.