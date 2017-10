Frank Jensen: flere seniorbofællesskaber

I et nyt udspil på ældreområdet kommer overborgmesteren med 10 konkrete bud på, hvordan København kan blive en endnu bedre by for de ældre. Et af buddene handler om, at der skal være flere seniorbofællesskaber. – Kravene til bolig ændrer sig, når vi kommer op i årene.

De skal være lettilgængelige, og mange ønsker at bo i seniorbofællesskaber. Dem skal vi have flere af, siger Frank Jensen. Hermed bakker han op om de initiativer Brønshøj-Husum Lokaludvalg sidste år satte i gang med henblik på etablering af seniorbofællesskaber i bydelen.