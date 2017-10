Fremdrift i plan for nyt sognecenter

I juni sidste år blev der sat midlertidigt stop for planerne om et nybygget sognecenter ved Brønshøj Kirke, da det ikke lykkedes at skaffe den nødvendige finansiering. Nu er økonomien faldet på plads, og menighedsrådet har indsendt ansøgning til kommunen om at få tilladelse til at hæve byggeriet med ½ meter.

Når den forventede tilladelse foreligger, vil der blive indgået kontrakt angående opførelsen af sognecentret på grunden ved Brønshøj Torv og Brønshøj Kirkevej, hvor der tidligere lå en blomsterforretning. I løbet af et par uger vil grunden blive ryddet og kommunale arkæologer vil undersøge, om der er særlige fund af historisk interesse. Går alt efter planen vil byggeriet kunne starte om et par måneder og forventes at strække sig over omkring et år.