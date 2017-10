FritidsGuiderne er tilbage i Tingbjerg/Husum

FritidsGuiderne er en særlig vigtig indsats i Tingbjerg/Husum, hvor områdets børn og unge deltager i markant mindre grad i kultur- og foreningslivet sammenlignet med andre steder i København. Indsatsen har brug for engagerede frivillige til at følge børnene til aktiviteter.

I Danmark har vi tradition for, at børn går til sport, spejder, musik eller noget helt andet. Det er en fasttømret del af vores kultur og opvækst at deltage aktivt i foreningslivet. Men en undersøgelse fra Børnerådet viser, at 18 procent af de etnisk danske børn ikke går til nogen aktivitet i deres fritid.

Det samme gælder 35 procent af børn med etnisk minoritetsbaggrund, og 28 procent af børn med enlige forældre kommer heller aldrig i sportshallen eller musikskolen.

Det er en beklagelig tendens, for vi ved, at børn, der går til en fritidsaktivitet, trives bedre. Den rette fritidsinteresse for det enkelte barn kan således styrke det enkelte barn til at indgå i andre faglige og sociale sammenhænge.

Derfor er det vigtigt, at børn fra alle hjørner af samfundet inviteres ind i foreningslivet – og bliver der. Ovenstående problemstilling samarbejder Red Barnet og Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltnings indsats ’FritidsGuiderne’ om at sikre. FritidsGuiderne styrker socialt udsatte børns muligheder for at deltage i kultur- og foreningslivet på lige vilkår med andre børn.

-I Red Barnet ved vi, at fritidsaktiviteter kan hjælpe børn ind i de vigtige sociale netværk. At eksempelvis fodbold kan tjene som et universelt sprog, der giver børnene mulighed for tidligt at opbygge relationer og indgå i et fællesskab. Det er med til at give børnene en stabil platform i livet, selvom vilkårene derhjemme ikke er de bedste, siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet.

Vil du vide mere om FritidsGuiderne, kan du kontakte Red Barnets frivilligkonsulent, Lisette Willeforte

Rasmussen på lw@redbarnet.dk.