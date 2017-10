Fuldt hus til Ældredagen

Ældredagen for Vanløse og Brønshøj-Husum afholdes på skift i de to bydele, og i år var turen kommet til Kulturhuset Pilegården, der torsdag i sidste uge åbnede døren for en præsentation af de mange tilbud, der især henvender sig til seniorerne.

Dagen arrangeres af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med bl.a. Ældre Sagen og Husum Vænge Centret med økonomisk støtte fra Lokaludvalgene i Brønshøj-Husum og Vanløse.

Dagens tema var ”Gode relationer, godt netværk – de uvurderlige venner og pårørende”.

Lokalområdechef Jessie Kjærsgaard bød velkommen og kunne glæde sig over de mange fremmødte aktører på ældreområdet, både private og offentlige. – Det handler i dag primært om de gode relationer, hvordan vi bygger op, skaber og vedligeholder relationerne, sagde Jessie Kjærsgaard inden hun gav ordet til Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen, der traditionen tro åbnede Ældredagen – denne gang for sidste gang, da hun stopper som borgmester efter kommunalvalget.

– Borgmesteren er en sand ven af ældreområdet, og jeg tror ikke, at den nye kan blive bedre, var de rosende ord fra lokalområdechefen til Ninna Thomsen.

– De frivillige og de ansatte gør en kæmpe indsats for de ældre i København, og både de kommunalt ansatte og de frivillige kan meget og tilbyder meget, der kan bidrage til at skabe en god overgang til ældrelivet, sagde Ninna Thomsen, og opfordrede de mange fremmødte til at gå på opdagelse og blive klogere på de mange muligheder. – Find noget der interesserer og deltag sammen med andre, sluttede borgmesteren.