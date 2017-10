Gratis adgang på Tingbjerg Ground

Derfor har klubben besluttet, at der vil være gratis adgang for alle til kampen mod Hillerød på lørdag som tak for den fantastiske støtte. Porten til Tingbjerg Ground åbner allerede kl. 13.30, hvor Brønshøjs U9-hold spiller træningsturnering inde på stadion, inden divisionsholdet møder Hillerød kl. 15.

I perioden fra kl. 13.30 til 14.30 sælges der billige øl, vand og pølser til blot 20 kr. pr. stk. (normalpris er 35. kr. pr. stk.). Så sørg for at komme tidligt ud til Tingbjerg Ground og giv U9-spillerne en oplevelse, som de aldrig vil glemme.

Mht. kampen, så er der tre vigtige point på spil til forårets nedrykningsspil, hvor både Brønshøj og Hillerød deltager. Samtidig er det også vigtigt at slutte godt af på hjemmebane. Vi håber derfor, at rigtig mange vil benytte sig af tilbuddet mht. gratis bold på Tingbjerg Ground og skabe en fantastisk stemning.

Derudover ønsker vi Hillerøds spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.

Vi vil også gøre lidt reklame for vores U15-hold, der spiller i morgen (onsdag d. 25. oktober) kl. 18.30 hjemme mod Kastrup. Med en sejr kan de unge hvepse sikre sig 1. pladsen i Mesterrækken. Så kom ud og støt dem. Vi ved, at de vil blive glade for det.