Hæsblæsende blues

Sangerinden og guitaristen Grainne Duffy er født i Irland, men har en lyd, der nærmere leder tankerne hen på Memphis’ pulserende bluesscene. Stemmen er lige så rå, som den er passioneret og akkompagnementet på guitaren er simpelt, melodisk og med flotte fraseringer.

Grainne Duffy bliver ofte sammenlignet med Bonnie Raitt og Guitar Magazine har rost hendes ”overbevisende soul-inspirerede vokal og robuste bluesguitarspil”. Hendes nærvær på scenen er også en del af forklaringen på, hvorfor hun i stadigt stigende grad er efterspurgt internationalt. Hun har turneret vidt og bredt og spillet på fremtrædende festivaler som Glastonbury, Blues du Passion og Tremblant International Festival.

Hun har tidligere arbejdet sammen med Nico Bolas, som også har samarbejdet med navne som Neil Young, Los Lobos og Keith Richards, og har indspillet sammen med Justin Stanley, der er kendt for sit samarbejde med blandt andre Beck og Eric Clapton. Grainne Duffys nyeste album Where I Belong er netop udkommet og koncerten i Kulturhuset Pilegården er et af ganske få koncert på dansk jord på den igangværende turné.

Billetter købes i forslag på Kulturhuset Pilegårdens hjemmeside.