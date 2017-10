HSK er Danmarks nr. 4

Målet for Høvedstadens Svømmeklubs elitehold og trænerteamet var at fastholde sidste års placering som nr. fem i Svømmeligaen. HSK formåede endnu et år at levere en stærk holdindsats, hvor hele holdet svømmede flot og kæmpede til det sidste.

Fjerdepladsen blev først sikret i det fjerde og sidste stævneafsnit søndag aften. Der var hård kamp med både Gladsaxe og Triton Ballerup under hele stævnet. Sammenlagt vinder Aalborg Svømmeklub foran Sigma og med Kvik Kastrup på tredjepladsen.

Klubdirektør Lars Sørensen udtaler: – Det er faktisk lidt bevægende, at vi i klubben for 6. år i træk forbedrer års placering. I 2011 blev HSK tvangsnedrykket og vi måtte i 2012 starte i 4. division. Det har været en lang rejse, hvor vi nu står styrket med et kæmpe potentiale på vej fra klubbens yngre svømmere.

Næste vigtige opgave for HSK-svømmerne er DM for juniorer og DM for seniorer. Stævnerne svømmes i starten af november. For seniorsvømmerne er der mulighed for kvalifikation til EM på kortbane, som svømmes i København i december i Royal Arena.