Husum vandt topopgør

Intet kan tilsyneladende stoppe Husum Boldklub i serie 1. Heller ikke Dragør Boldklub, der gæstede Husumparken i torsdags i regn og rusk.

Der var mange intense situationer. Husum klarede at have én mand udvist i starten af 2. halvleg, og efter 71 minutter kom Husum på 1-0 på et hovedstød efter frispark. Herefter overlevede hjemmeholdet et voldsomt sats fra Dragør, som i kampens sidste fase sendte målmanden frem for at udligne. Husum holdt stand, og i kampens overtid fik Husum scoret til 2-0.

Fredag aften skal Husum i kamp igen. Denne gang i hjemme i egen hule, men derimod i Mimersparken, hvor bundholdet Nørrebro United tager imod kl. 20.



Boldklubben Fix fik lagt afstand til bundholdene i serie 1 med en god sejr på 2-1 over Boldklubben Rødovre på Rødovre Stadion. Der er gode muligheder for, at Fix kan fortsætte den gode linje på lørdag kl. 13, når Sunred Beach gæster Pilesvinget.

Boldklubben Stefan er også kommet ind i en god periode i serie 2, der blev indledt med, at man slog det berømte fyraftenshold FC Græsrødderne med 4-1. I weekenden spillede man 1-1 mod et andet tophold, FK6K. Fredag aften kl. 18.45 spiller Stefan på Fælledparkens kunstgræsbane mod Heimdal.