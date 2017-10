Hvepsene kunne ikke knække B93

Brønshøj lagde ellers godt ud og satte B93 under pres. Det blev til et par afslutninger, uden dog at volder B93’s målmand Victor Michaelsen nogle problemer.

B93’s første chance kom efter 11 minutter, da en Brønshøj-spiller gled i det våde græs. Vilfort var dog på plads, og med en fin fodparade fik han blokeret Nicolai Olsens afslutning.

De chancer som B93 var kommet frem til 1. halvleg var alle kommet efter fejl i Brønshøjs defensiv, og efter 24 minutter gik den ikke længere. Jeffrey Ofori fik ikke ramt bolden, og Nicolai Olsen kunne sikre sig bolden. Han spillede kuglen ind til en helt fri Jack Tudborg Wander, og denne gang kunne Vilfort ikke stille noget op. 1-0 til B93.

Det tætteste hvepsene kom på en udligning i 1. halvleg var et mellemting mellem en afslutning og et indlæg af Philip Rejnhold. Her sejlede bolden over Michaelsen, men endte med at ramme trekantsammenføjningen.

Med fire minutter tilbage af 1. halvleg blev B93 reduceret til 10 mand. Morten Fraysse havde fat i Oscar Buch, da Brønshøj-spilleren forsøgte at komme fri. Fraysse, som var bagerste mand, havde godt fat i Buch, og fik lavet frispark. Dommeren var ikke i tvivl og hev det røde kort op af baglommen.

Brønshøj spillede dermed hele 2. halvleg med en mand i overtal, og skulle lægge pres på B93. Det pres kom dog aldrig. B93 var kloge og kyniske, mens Brønshøj spillede for langsomt. Den største af chancerne opstod med godt 12 minutter tilbage af kampen. Her opstod der pludselig en kæmpechance til Patrick Naundrup, men alene med B93-målmanden, fik Brønshøj-angriberen sendt bolden forbi mål.

Det blev til et par forsøg mere, men ingen af dem gav mål. Det endte derfor med et 0-1 nederlag på en kold og våd oktoberdag på Østerbro.

I næste uge venter et opgør mod topholdet fra Hvidovre, når de kommer på besøg lørdag den 14. oktober kl. 15 i Tingbjerg.