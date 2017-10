Hvidovre var direkte

Topholdet Hvidovre satte Brønshøj effektivt på plads i det, der på fodboldsprog kaldes standardsituationerne. Fire gange scorede gæsterne fra Hvidovre direkte på frispark på Tingbjerg Ground. Derfor var slutresultatet på 5-1 ikke et udtryk for kampens spilfordeling.

Hvidovres Magnus Fredslund scorede tre gange på frispark. Første gang i det 13. minut, da han hamrede gæsterne foran 1-0. Efter pausen til både 3-0 (51. minut) og 5-0 (56. minut). Fire minutter før pausen øgede Aleksandar Lazarevic til 2-0, og Nicolaj Agger til 4-0 efter blot 52 minutters spil.

Brønshøj havde kun en enkelt chance i 1. halvleg. 12 minutter før tid blev Hvidovre reduceret til 10 mand, da den tidligere Brønshøj-spiller Malthe Kiilerich modtog sit andet gule kort. Christoffer Boateng sørgede for at score direkte på det efterfølgende frispark.

Trods det store nederlag noteredes spillemæssig fremgang hos Hvepsene. Nu er der kun en teoretisk chance for at nå med i forårets slutspil. For at fastholde chancen skal Brønshøj vinde fredag aften kl. 19 i ”Mosederbyet” mod AB på Gladsaxe Stadion.