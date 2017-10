Efter en række kæmpe med nederlag kom forløsningen endelig, da Næstved i 9. runde blev besejret 2-1, men hvepsene kom hurtigt ned på jorden igen, da det i weekenden endte med et 0-1 nederlag ude mod B93 på Østerbro. Hvepsene var ellers en mand i overtal i hele 2. halvleg, men formåede ikke at knække et hårdt kæmpende B93-hold.

Vi ved godt, at det har været frustrerende at være Brønshøj-fan dette efterår, hvor resultaterne ikke har flasket sig, og dette har også tæret på selvtilliden i truppen.

Men truppen er fyldt med kvalitet, og intet er afgjort endnu, og med en sejr over topholdet Hvidovre på lørdag, vil hvepsene stadig være i live.

Det bliver dog ikke nogen nem opgave, da Hvidovre har vist sig ganske suveræne denne sæson, hvor de er ubesejret og har vundet de seneste 9 kampe i træk. Men kan hvepsene spille som de gjorde mod Næstved, som på det tidspunkt også var inde i en god stime, så kan det blive en god lørdag eftermiddag på Tingbjerg Ground.

Så kom ud og støt holdet, og vis, at du stadig står bag dem både i medgang og modgang. Vi ved, at spillerne sætter utrolig stor pris på støtten.

Derfor håber vi på, at rigtig mange igen tager turen ud til Tingbjerg Idrætspark for at støtte holdet, når kampen fløjtes i gang kl. 15 på lørdag, og holdet skal forsøge at komme tilbage på sporet.

Derudover ønsker vi Skovshoveds spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.

Til sidst vil vi også opfordre dig til at komme ud til banko i Brønshøj Boldklubs klubhus på Ruten 2 på torsdag den 12. oktober kl. 18.30