Intimkoncert med Thomas Ring

Hele Danmark kom på fornavn med musikeren Thomas Ring, da han i 2010, med Pernille Rosendahl som mentor, vandt tredje sæson af X Factor. Det gjorde han vel at mærke foran ikke færre end 40.000 tilskuere i Telia Parken. I 2011 debuterede han med det guldsælgende album ‘Wrong Side of the Daylight’ og fulgte i 2013 op med albummet ‘Sideways’.

I februar 2017 gjorde han så comeback med sin sang om Vesterbro til DR Grand Prix, og samme måned udgav han sit tredje album, Gade-

dreng.

Til koncerten i Kulturhuset Pilegården bliver der skåret helt ind til benet. Koncerten er nemlig unplugged og Thomas Ring kommer helt tæt på sit publikum. Det bliver en aften med intimitet og nærvær, når den charmerende sangskriver går på scenen sammen med guitaristen Noah Rosanes.