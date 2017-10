IT-nedbrud i Københavns Kommune

Københavns Kommune oplever i øjeblikket IT nedbrud. Det betyder, at de fleste af Københavns Kommunes systemer, herunder telefoner og hjemmesider, pt. er nede. Københavns Kommune arbejder på at løse problemet, og der kommer løbende informationer på www.kk.dk Borgerservice kan - indtil IT-problemet er løst - kun tage imod brevstemmer. Borgere, der akut skal have pas, henvises til Hvidovre og Tårnby Kommune.