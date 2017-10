Jazz i Kulturhuset Pilegården

For første gang besøger Gentlemen & Gangsters fra Sverige Jazzklubben i Brønshøj, og det sker lørdag den 4. november, kl. 20 i Kulturhuset Pilegården, hvor det populære band bevæger sig med fuld energi på scenen og spiller traditionel New Orleans hot jazz med et strejf af swing.

Musikerne er tro mod den stil, som jazzgiganterne Louis Armstrong, Sidney Bechet og Duke Ellington har udviklet, og der er lagt op til en aften for både de danseglade og lyttende gæster. Der vil være fællesspisning kl. 18.30, og spisebilletter kan bestilles på tlf. 39653149 senest onsdag den 1. november kl. 12.

Billetter til musikken kl. 20 kan købes ved indgangen. Arrangementet er støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.