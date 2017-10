Hun er fyldt med charme og har en dejlig sangstemme. Den kombination kunne sangeren Joey Moe heller ikke stå for, da han valgte at stemme Simone videre i programmet og tilbyde sig som coach.

Simone kommer ellers ikke fra en familie med tradition for sang og musik. Men hun har, siden, hun lærte at skrive, ført dagbog og skrevet sange ud fra sine oplevelser.

-Jeg ved ikke, hvor hendes musikalitet kommer fra. Det ligger ikke i familien, fastslår Simones mor Charlotte.

Ønsket om at være med i programmet har været stort for Simone, men sidste år var hun for ung.

-Jeg sagde til min mor, at jeg gerne ville med i år og hun meldte mig til uden at fortælle mig noget, fordi jeg ikke skulle blive skuffet, hvis jeg ikke kom med, fortæller ni-årige Simone der går i fjerde klasse på Bellahøj Skole.

Og det var da også noget af en modtagelse Simone fik af klassekammeraterne, da de fandt ud af, at hun var med i Voice Junior.

-Jeg havde bagt kage til dem og de stod med flag og drejede mig rundt. Det kom godt nok bag på dem, at jeg var kommet videre, fortæller Simone, der dog godt er klar over, at hun kan ryge ud i næste program, når hun skal i Super Battle.

Det er ok, hvis jeg ryger hjem og jeg bliver ikke ked af det. Men jeg vil helt sikkert gerne lave mere musik. Jeg elsker at synge og stiller gerne op i alle de ting, jeg kan, fortæller Simone med et grin.