Jeg leder altid efter den gode historie

”Som journalist går man efter de gode historier” – det har altid været Niels Bjørn Hansen motto og det har da også endnu engang gjort sig gældende, når han tager fat i et spændende stykke Danmarks historie.

Historien handler om de 7000 danske og norske søfolk, der som krigsfanger under krigen mod England blev holdt fanget på de berygtede fangeskibe – Prisonen. Det var udrangerede krigsskibe, som var blevet tjæret sorte og lå for anker ud for de engelske flådebyer.

-Jeg blev overrasket, da jeg dykkede længere ned i historien. Jeg troede ellers, jeg vidste det meste om den krig, fortæller Niels Bjørn Hansen og henviser til det faktum at han fandt noget nyt i historien, som aldrig før er blevet belyst.

-De sorttjærede ligkister lå ved kysten og var omkranset af stor nysgerrighed. Man sejlede turister ud, for at kigge på fangerne, fortæller Niels Bjørn Hansen og peger på bogomslaget, som er et foto af et maleri, hvor man kan se turistfarten sejle ud til et fangeskib.

Et stort puslespil

I starten var den historieinteresserede Niels Bjørn Hansen ikke sikker på, at der var materiale nok til bogen, men historien åbnede sig for ham og i sidste uge kunne han, efter to års ihærdig skriverier og research, præsentere bogen, som runder trilogien af. -Jeg har været så koncentreret og er god til at lukke alt andet ude. Jeg har sågar kogt et par gryder med kartofler tørre, heldigvis har min kone bare kunnet grine af det, fortæller Niels Bjørn Hansen, der altid har været interesseret i flådens historie.

Niels Bjørn Hansen kommer fra en familie med sejlerblod i årene. Hans tip tip oldefar var lods og blev kaperkaptajn i Helsingør, hans morfar var sømand og det samme var hans onkel, som omkom på havet under 2. verdenskrig. Hans morfar har i særdeleshed været i hans tanker, mens han har skrevet de tre bøger.

-Det har været et puslespil, som har krævet både besøg på museer i England og Norge. Her har jeg fundet et omfattende kildemateriale. Jeg har også læst dagbøger som var skrevet af danske søfolk – blandt andre Jens Krog fra Kolding, som sad på Prisonen i syv år. Det var hårdt for de danske søfolk, som uretfærdigt var blevet draget ind i krigen. De led forfærdeligt, fik ikke nok at spise og mange døde ombord. De danske officerer havde bedre forhold og måtte afgive æresord på, at de ikke ville flygte. De kom i land og fik penge og deltog i fine middage – nogle rejste sågar hjem til Danmark med engelske koner, fortæller Niels Bjørn, der til trods for de menige fangers dårlige forhold alligevel kalder krigen for en ”Gentlemans krig”.

Nu er der sat et endegyldigt punktum med den sidste og tredje bog, men den 75 årige Niels Bjørn Hansen har ikke tænkt sig at lade skriveglæden pensionere.

-Jeg ved ikke helt, hvad jeg nu skal i gang med. Men der kommer nok noget mere historie, lover han.

Jeg føler og håber, at jeg har bidraget til at brede historien ud, siger Niels Bjørn Hansen