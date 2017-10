Københavns Kommune får et ungeråd

Børne- og Ungdomsudvalget i København har afsat midler til etablering af et ungeråd i Københavns Kommune. Formålet med ungerådet er bl.a. at sikre, at unge har medindflydelse på udviklingen i Københavns Kommune, får indblik i den demokratiske proces og er med til at kvalificere de politiske beslutninger.

Dette skal ske bl.a. gennem et direkte samarbejde mellem ungerådet og politikerne. Ungerådet skal bestå af 35 medlemmer, som vælges blandt unge i alderen 12-20 år med bopæl i eller under uddannelse i Københavns Kommune. Ungerådet er endvidere kendetegnet ved at arbejde uafhængigt af partipolitiske, økonomiske og religiøse interesser.

Navnet bliver Ungeråd KBH, og frem til den 27. oktober kan de unge stille op til Ungeråd KBH, og der afholdes valg fra den 30. oktober til den 12. november. Valget kommer til at foregå online på valgsiden https://v7.valgservice.dk/KK2017UNG, hvor de unge kan stille op og stemme ved brug af deres cpr. nr.

Yderligere oplysninger på facebooksiden Ungeråd KBH