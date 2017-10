Koret klar til turné og koncert

Så er der snart afgang til USA og Canada for Brønshøj Kirkes Pigekor. Koret drager afsted som repræsentanter og ambassadører for både Brønshøj, Danmark og dansk pigekors tradition. Med en kæmpe indsats fra korsangerne og deres forældre, støtte og opbakning fra lokale foreninger, forretninger, Toyota Fonden og mange flere er det nu blevet muligt at gennemføre denne 10 dages koncertturné til Canada og New York fra den 11. – 21. oktober.

De sidste forberedelser er der mulighed for at deltage i, idet koret lørdag den 7. oktober kl. 16 præsenterer en del af deres store repertoire ved en koncert i Brønshøj Kirke. Musikken spænder vidt fra Gade, Carl Nielsen, Weyse til Alberte, Leonard Cohen og Beatles.

De skal på turen synge mange forskellige steder bl.a. i kirker, på skoler og på et dansk plejehjem. Derfor har de haft travlt med at øve og forberede sig på al den skønne musik. Der er således mulighed for at komme og høre 24 helt topforberedte piger, der stråler af sangglæde og synger som altid koncerten helt uden noder med stort overskud til at formidle musikken til publikum.

Når koret er vendt tilbage til bydelen, vil der i Brønshøj Sognecenter, tirsdag 31. oktober kl. 19.30, under overskriften, ”Tag med pigekoret til USA” blive fortalt og vist billeder og film fra turnéen.