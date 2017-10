Landskamp i Tingbjerg

Danmark-Rumænien 1-0

Den stod på nationalmelodier og kommende verdensstjerner på Tingbjerg Ground i sidste uge, da U19-landskampen mellem Danmark og Rumænien fandt sted, inden det gælder de vigtige U19-EM-kvalifikationskampe i november i Kroatien.

Efter bare ni minutters spil kunne de ca. 500 tilskuere juble, da Danmark bragte sig foran efter et flot opspil i højre side. Her tjippede Stokes Lasse Sørensen bolden ind til FC Nordsjællands Andreas Olsen, der bankede bolden i kassen med venstrebenet uden chance for den rumænske keeper Andrei Vlad. 1-0 til Danmark.

Det var en taktisk affære, hvor ingen af holdene havde overtaget eller fik skabt mange chance. Det lykkedes dog danskerne at være tæt på 2-0 målet midtvejs i 1. halvleg, men i et blandet hav af danskere og rumænere kun bolden ikke finde vej til netmaskerne.

Det danske hold stod klogt i defensiven, hvor rumænerne aldrig fik mulighed for at komme ind i feltet og afslutte. I stedet for måtte gæsterne lade sig nøje med skud ude fra, hvoraf det giftigste kom fra anfører Vlad Dragomir, da han sendte bolden lige over Oskar Snorres mål.

Danskerne kunne derfor gå til pausen med en 1-0 føring.

I 2. halvleg var Danmark dominerende og det blev til nogle store muligheder. Efter 54 minutter kunne Andreas Olsen være blevet dobbelt målscorer, da han stod helt fri ved bagerste stolpe. Men 1-2 meter fra mål formåede han at sende bolden et godt stykke over mål.

Kort efter var der igen en mulighed til Andreas Olsen, dog var den ikke så stor som den sidste. Et hjørnespark blev bokset lige ud i fødderne på Olsen, da sparkede første gang var kanten af feltet. Han måtte dog se bolden stryge lige over mål.

Oskar Snorre i det danske mål havde stort set ingenting at lave i 2. halvleg bortset fra et rumænsk skud fra distancen, der sad lige på ham. Derudover havde rumænerne også et skud i sidenettet, men forsøget havde Snorre styr på.

Med godt fem minutter tilbage af kampen blev en danske revet i trøjen i feltet, og dommeren pegede med det samme på pletten. Indskiftede Jens Odgaard fra Inter skulle tage sig af straffesparket. Han sendte bolden til venstre for Andrei Vlad, men den rumænske keeper sprang til den rigtige side og fik reddet.