Morten Astrup

For et år eller to siden blev stationen sat i stand, og det var rigtig godt. Men i adskillige måneder har der stået et midlertidig hegn på perronen bestående af hegnspæle og kegler. Det står fra bunden af trappen og hen mod perronen. Skal det ikke snart laves helt færdig? Hegnet er tit væltet og det ser ikke særligt godt ud. Jeg så også meget gerne, at der bliver sat en ny skraldespand op ved vendepladsen på Islevhusvej. Det flyder nemlig med skrald på de omkringliggende veje.