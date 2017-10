Livsbanen stopper unges kriminelle løbebane

Af Laura Rosenvinge

Det stærkeste værn, vi har mod unges kriminalitet og bandernes rekruttering, er stærke fællesskaber i foreningslivet. Unge lømler skal ind i klubberne og væk fra gaderne – inden det er for sent.

Et lokalt initiativ ved navn Livsbanen gør lige præcis dét.

Livsbanen er et fritidstilbud i Husum, hvor unge kan prøve kræfter med musik under kyndig vejledning af Jesper Willeforte og en masse frivillige. De unge får succesoplevelser igennem musikken, som giver dem mod på at udleve deres drømme. De får sig en ny livsbane og et stærkt alternativ til småkriminelle drengestreger og bandernes farlige fællesskab.

Jeg har selv været på besøg derude og snakket med de unge, som fortæller, at Livsbanen har givet dem mod på at tage en uddannelse og udleve deres potentiale. Men Livsbanen mangler kommunal støtte. Lige nu finansieres de af et kludetæppe af forskellige puljer og fonde – Og den usikre finansiering gør det svært at udvikle Livsbanen, fordi tiden går med at søge nye penge igen og igen.

Livsbanen gør vores bydel tryg ved at tilbyde unge et alternativ til gaden og banderne. Derfor må politikerne give Livsbanen nogle trygge rammer for deres finansiering.