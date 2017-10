Lokaler skal klargøres til læger i Tingbjerg

Siden foråret 2015 har der ikke været praktiserende læger i Tingbjerg, men i starten af 2018 bliver det igen muligt, at gå til lægen i nærområdet. Borgerrepræsentationen har godkendt en omdisponering af midler, der bl.a. betyder, at kommunen kan afholde en udgift på 0,5 mio. kr. til klargøring af praksislokaler i Midtfløjene 16 i Tingbjerg.

For at tiltrække kvalificerede læger til Tingbjerg havde kommunen forpligtiget sig til at tilvejebringe attraktive lokaler. Dette betød, at der kom to kvalificerede ansøgere, der forventes at starte primo 2018.