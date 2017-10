Mere pres på afdelingsbestyrelse

Med opslag i opgangene i SAB´s ejendomme på Bellahøj, er det meddelt at KAB, der administrerer boligerne, har set sig nødsaget til at lukke ejendomskontoret på SAB Bellahøj l og ll i en periode. I opslaget angives, ”at lukningen sker af arbejdsmiljømæssige grunde for at sikre medarbejdernes velfærd og trivsel, idet der desværre har udviklet sig et meget dårligt samarbejdsklima mellem de ledende driftsmedarbejdere og bestyrelsen i Bellahøj l og ll, som er stærkt belastende for de ansatte på kontoret.”

Opslaget er underskrevet af formanden for SAB, John B. Sørensen og den administrerende direktør i KAB, Jens Elmelund, der i opslaget også udtrykker håbet om, at forholdene snart kan normaliseres.

Hen over hovedet på afdelingsbestyrelsen

Lukningen af ejendomskontoret kom helt bag på den lokale afdelingsbestyrelse.

-Afdelingsbestyrelsen blev ligesom beboerne orienteret om flytningen af ejendomskontoret ved opslaget i opgangene. Det kommunale tilsyn var heller ikke orienteret om flytningen af det ejendomskontor, der gennem årene har været et centralt kontor for beboerne, siger afdelingsbestyrelsens formand, John Steen Johansen, der finder den manglende orientering og inddragelse særdeles kritisabel.

Brønshøj-Husum Avis har spurgt John B. Sørensen fra SAB og Jens Elmelund fra KAB om, hvornår ejendomskontoret forventes åbnet igen, og har ikke modtaget svar fra de to, men fra kundechef i KAB, Lene Vennits. Hun svarer, at kontoret ikke er lukket, men er flyttet til Randbølvej 69. Dette er dog ikke i overensstemmelse med opslaget fra formand og administrerende direktør.

Helt uforstående over anklager

Lukningen af ejendomskontoret begrundes med et meget dårligt samarbejdsklima, som angives at være stærkt belastende for personalet. Brønshøj-Husum Avis har bedt SAB og KAB om at konkretisere, hvilke forhold, der er stærkt belastende for de ansatte, men kundechef i KAB Lene Vennits oplyser, at det er personaleforhold, som er omfattet af fortrolighed.

Det må synes værre, at heller ikke afdelingsbestyrelsen på Bellahøj kan få konkretiseret eller dokumenteret de alvorlige anklager. – I bestyrelsen er vi helt uforstående over for de anklager, der er fremsat fra SAB og KAB, og jeg betragter anklagerne som krænkende og et forsøg på at nedgøre den siddende demokratisk valgte afdelingsbestyrelse, siger John Steen Johansen.

– Tre af afdelingsbestyrelsens medlemmer har boet her i 60 år. De synes, det er belastende at blive anklaget med opslag i opgangene, hvor skrivelsen om flytningen af ejendomskontoret og arbejdsmiljøet nu har hængt i 3 måneder, uden at underskriverne direktør Jens Elmelund fra KAB eller formanden for SAB, John B Sørensen, vil fortælle, hvad anklagerne går ud på, slutter John Steen Johansen.