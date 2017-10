Millioner tjenes på parkering

Kommunerne havde sidste år parkeringsindtægter for over 800 mio. kr. Det viser en kortlægning, FDM har lavet. For at undgå, at parkering skal blive en indtægtskilde, skal en del dog afleveres til staten.

Alligevel kunne kommunerne sidste år beholde knap 464 mio. kr. for betalingsparkeringen alene. – Hvor parkering tidligere var en service til byens borgere og andre, kan vi godt være bekymret for, at det i dag er blevet en regulær og bekvem indtægtskilde, siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange. Ikke overraskende er det København, der har de største indtægter.

Sidste år havde København en indtægt på 382 mio. kr. på betalingsparkering og beboerlicenser.