Mød Finn Rudaizky i Pilegården

Finn Rudaizky inviterer til møde fredag den 20/10 klokken 13.00-14.30 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, hvor han blandt andet vil fremlægge fakta, men også forslag til løsninger ved farlige renoveringer. Desuden vil Finn Rudaizky lægge op til debat om terror, integration og hans midlertidige udelukkelse fra politik.

Finn genopstiller til både kommunal – og regionsrådsvalget den 21. november. Han har gennem det sidste år forsøgt at råbe politikerne op mhp renoveringsskandalen i Tingbjerg, men måtte i maj træde ud af både Københavns Borgerrepræsentation og Regionsrådet i Region Hovedstaden. Det afgjorde Valgbarhedsnævnet, efter politikeren i februar blev idømt en bøde i Københavns Byret for at have lækket fortrolige oplysninger til journalister om terroristen Omar Abdul Hamid el-Hussein, der slog to personer ihjel ved et terrorangreb mod Krudttønden og den jødiske synagoge.

-Når demokratiet angribes, er der så undtagelser, hvor hensynet til offentligheden og Danmarks sikkerhed vejer tungere end hensynet til dataloven. Sandheden skal vægte højere end sympatien til en død terrorist mener Finn Rudaizky.



Pressefoto