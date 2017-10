Møde om tømning af Fæstningskanalen

Fæstningskanalen skal tømmes for vand og oprenses. Arbejdet begynder i år og forventes at få stor betydning for selve kanalen og Utterslev Mose. Nu er der mulighed for at høre nærmere om, hvad der helt konkret skal ske, når Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg inviterer til informationsmøde på EnergiCenter Voldparken onsdag den 8. november, kl. 19.

Københavns søer og åer har i mange årtier været udsat for overløb fra kloaksystemet, og der er derfor ophobet tykke sediment- og slamlag. Fjernelse af dette lag er en forudsætning for at opnå en god natur og miljøtilstand i såvel Fæstningskanalen samt Utterslev Mose.