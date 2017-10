Mødrehjælpen åbner for ansøgning om julehjælp

Julegaver og julemad. Det er de to ønsker, som står øverst på listen, når Mødrehjælpen får ansøgninger om julehjælp. Ansøgningerne kommer fra fædre og mødre i udsatte familier, hvis økonomi er så lille, at forældrene ikke kan betale for det, som de fleste danskere opfatter som nødvendigheder i juletiden og på selve juleaften.

-De seneste 10 år er antallet af ansøgere desværre kun gået den forkerte vej. Jeg er bange for, at stigningen forsætter i år. Ikke mindst fordi kontanthjælpsreformen har gjort 62.000 børn fattige, siger Mødrehjælpens direktør, Mads Roke Clausen.

I 2016 søgte 6.921 fædre og mødre om julehjælp hos Mødrehjælpen. 2.551 blev godkendt ifølge kriterierne. Det svarede i 2016 til, at 5.204 børn fik hjælp via Mødrehjælpen.

Ansøgning foregår på Mødrehjælpens hjemmeside: [www.moedrehjaelpen.dk/sog-julehjaelp]www.moedrehjaelpen.dk/sog-julehjaelp

Der er deadline for ansøgninger torsdag den 14. december 2017 kl. 10.

Onsdag den 22. november åbner Mødrehjælpens for donationer til årets julehjælpsindsamling.