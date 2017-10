Mor? Hvad er e-Boks?

De er mestre på Snapchat, Instagram og Facebook, men når det kommer til den offentlige, digitale postkasse, er unge mennesker langt fra digitalt indfødte. Mange forstår ikke, hvorfor eller hvordan de skal bruge de digitale selvbetjeningsløsninger – og det er ifølge kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen alvorligt:

– Vi kan se, at det oftest er de unge, der ikke får tjekket deres e-boks. Faktisk har mere end hver fjerde mellem 15 og 18 år ikke åbnet sin e-boks det sidste halve år, selvom der rent faktisk ligger post til dem. Jeg er bekymret for de unge, for når de ikke holder øje med posten fra os og andre offentlige myndigheder, kan det få alvorlige konsekvenser, siger Carl Christian Ebbesen.

Undervisningspakke til de unge

Når man fylder 15 år, stiller det offentlige Danmark en lang række krav. Blandt andet bliver man forpligtet til at reagere på meddelelser i den digitale postkasse og til at benytte offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger.

Går man ikke på sin digitale postkasse eller bruger digital selvbetjening, kan det koste dyrt i form af rykkergebyrer, der vokser, muligheden for at komme ind på drømmeuddannelsen, der glipper, indkaldelse til session eller tandlæge, der bliver overset.

Derfor står kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen og børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev bag undervisningspakken ’Ung finder vej’, så de unge får lært at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. Det nye undervisningstilbud er specielt rettet mod 15 – 18 årige elever i folkeskolen, produktionsskoler, efterskoler, erhvervsskoler og de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Over 5 mio. danskere og 600.000 virksomheder bruger e-Boks

Det er gratis at bruge e-Boks, og man kan modtage ubegrænsede mængder post.