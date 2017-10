Det er onsdag! Onsdag er mormordag – der tager Anni Høy tidligt fri for at hente sit barnebarn Nicolaj i skolen. Nicolaj og Anni har et helt specielt forhold og sammen bruger de en masse tid med at udforske mosen og al dens liv.

-Da jeg var barn, var der ikke så meget vand i mosen – alt var groet til. Dengang kunne man også stå på ski på Vestvolden, så området har været en stor del af min barndom, fortæller Anni Høy, der har givet kærligheden til mosen videre til Nicolaj, som er blevet omdrejningspunktet i bogen, Mosens hemmelighed.

Den specielle relation mellem Nicolaj og mormor og alle de ting, de oplever, når de går i mosen, er der nu kommet en børnebog ud af. Børnebogen er et eventyr med blandt andet nisser, der bor i nissetræet og ikke mindst er der læring, hvor børn får svar på mange af de spørgsmål, som de får, når de er i naturen.

-Ideen til bogen kom til mig mellem jul og nytår, hvor vi gik tur i mosen. Jeg gik og fantaserede og kiggede på træer, som forestillede noget, og så tog jeg billeder af Nicolaj, der fodrede ænder. Ideen er også, at man som voksen eller som pædagog i børnehaven kan bruge bogen som udgangspunkt til at tale med børnene om naturen og om det man oplever, fortæller Anni Høy, der til daglig er lysdesigner i ingeniørfirmaet MOE.

Annis kreative åre fornægter sig ikke. Hun har altid været glad for at tegne og male og har sågar haft udstillinger. De mange dejlige akvareller i bogen har hun malet.

Om der kommer flere børnebøger om Kagsmosen udelukker Anni Høy ikke.

-Bogen er først og fremmest en gave til Nicolaj, men når han nu har fået en bog, så må jeg jo nok også skrive en til hans lillesøster, siger Annie Høy med et smil.

Man kan købe Anni Høys bog ”Mosens hemmelighed” på www.a9-art.dk eller på mobilepay 2126 0378. Prisen er kr. 100,- (+ evt. forsendelse kr. 30,-).