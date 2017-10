Naturbyen kalder til samling

– I Utterslev Mose svinger Naturplejelauget deres leer hver torsdag, Brønshøj Mostelaug har netop afholdt æbledag på Brønshøj Torv og rundt om i haverne er mange, der gør en stor forskel for at sikre et mere rigt dyre- og planteliv.

I Lokaludvalgets Miljøudvalg har man længe haft lyst til at fejre det grønne engagement, men også spørge om der ikke kan gøres endnu mere lokalt, hvis mulighederne for at blive inspireret og finde sammen blev forbedret, forklarer Miljøudvalgets formand, Michael Hoff.

Naturbyen skal opbygges i fællesskab

Naturbyen er navnet på det naturcenter som Lokaludvalget m.fl. arbejder på at få skabt ved EnergiCenter Voldparken. Michael Hoff pointerer i den forbindelse, at han egentlig ikke er så pjattet med ordet naturcenter, da det på ingen måde er et klassisk naturcenter, der er i støbeskeen.

– Naturbyen er noget vi skal være sammen om at bygge op. Det skal være et levende sted med værksteder og laboratorier. Et sted der vækker til engagement og samarbejde omkring at skabe en rigere bynatur og er med til at igangsætte grønne omstillingsinitiativer i bydelen, siger Michael Hoff.

Film, debatter og middag

Lokaludvalgets miljøarbejder Jens Christian Elle, der samler trådene omkring selve arrangementet, der afholdes i EnergiCenter Voldparken, lørdag den 4. november fra kl. 14, fortæller at intentionerne og ambitionerne med pop up caféen er mange.

– Dels vil vi gøre opmærksom på at Naturbyen allerede fungerer som netværk og ikke alene er idé om noget der engang vil blive skabt, og dels vil vi skabe en konkret mulighed for samvær, inspiration og debat, udtaler Jens Christian Elle.

Programmet består af tre dele. Først visning af den prisbelønnede dokumentarfilm ”I morgen”, hvorefter forkvinden for den danske omstillingsbevægelse, Tanja Ærtebjerg, fortæller om de gode fællesskaber som udgangspunkt for den bæredygtige omstilling. Herefter vil Anne Tange, der er lokal skolehaveentusiast fortælle om børn og haver.

Troells Melgaard vil med udgangspunkt i Utterslev Mose Naturplejelaug berette om den frivillige naturplejes gavnlige effekter på både den ydre og den indre natur. Fra de offentlige områder vil det næstsidste oplæg ved Rikke Milbak fra Utterslevhøj Grundejerforening bevæge sig op i de private haver, og vise hvilken forskel man kan gøre for dyre- og plantelivet i sin egen have. Endelig slutter Michael Hoff med at fortælle om ambitionerne med Naturbyen.

Den sidste del af programmet rummer en middag og festlig aften, og der er i den forbindelse lavet 60 madbilletter, som man kan få ved at tilmelde sig arrangementet via lokaludvalgets hjemmeside.

EnergiCenter Voldparken

Lørdag den 4. november fra kl 16

Yderligere oplysninger: www.naturbyen.dk