Ny film om Danmarks første højhuse på Bellahøj

Fire boligforeninger på Bellahøj har fået lavet en spændende film om de 28 punkthuse og 1.300 moderne boliger, der er nænsomt placeret som lodrette tårne med en fantastisk udsigt over landets hovedstad og også er et billede på udviklingen af den almene sektor og af den danske velfærdsstat.

I 2014 – 70 år efter at arkitekterne Tage Nielsen og Mogens Irming vandt arkitektkonkurrencen med deres forslag til en boligbebyggelse på Bellahøj, vandt et tværfagligt team af rådgivere – Henning Larsen Architects, Erik Møller Arkitekter, GHB Landskabsarkitekter, Orbicon og REKOMMANDERET – konkurrencen med at formulere et udgangspunkt for den samlede renovering og genskabelse, der kunne være styrende for alle beslutninger og prioriteringer fremadrettet.

Vinderforslaget hed “Bellahøj Genfortælles” og havde som overordnet idé, at genfortællingen af Bellahøj var funderet i fortiden, sigtede efter fremtiden og forholdt sig til samtiden.

Derfor har de fire boligorganisationer på Bellahøj – AAB, AKB København, fsb og SAB – sammen med den fælles rådgiver, udover at arbejde med bygninger, landskab og sammenhængen til den omkringliggende by, også arbejdet med selve fortællingen – fx ved at støtte udgivelsen af en ny bog om Bellahøj og ved at gennemføre en lang række rundvisninger.

Og nu også ved at støtte arbejdet med en ny film, der fortæller historien om ”skyskraberne” på Bellahøj. Filmen er produceret af Magma Media og REKOMMANDERET i samarbejde med Boligafdelingerne og -selskaberne på Bellahøj i 2016/17. Filmen er støttet af Statens Kunstfond og Landsbyggefonden.

Filmen om Bellahøj varer ca. ½ time og kan ses her:

https://vimeo.com/229709930