I dagene fra mandag den 6. til og med torsdag den 9. november får Københavns Biblioteker et nyt bibliotekssystem. Det betyder bl.a., at københavnerne i disse dage ikke kan låne, aflevere eller reservere materialer. Bibliotekerne holder åbent og der vil være adgang til biblioteksrummet, mulighed for at læse bøger, blade og holde studiegruppemøder, samt at deltage ved biblioteksarrangementerne. Borgerservice på Brønshøj Bibliotek holder også åbent.