Ottende sejr

Prespa kan være svære at spille imod i Ryvangen, men ikke for Boldklubben Union. Igen satte fodboldklubben fra Genforeningspladsen tungt pres på fra start. Paulo Fernando indledte festen efter små 20 minutter på straffespark. Mike Poulsen, Uffe Troensegaard og Emil Skamby sørgede for de tre øvrige scoringer i 4-1-sejren.

Bortset fra de to udfald mod HB og KB har Union vundet otte kampe ud af 10. Flere og flere nævner, at Union er Københavnsseriens klart stærkeste mandskab. Og noget tyder på det, for Union har 24 point og en målscore på 36-10.

På lørdag kl. 13 skal Union til Jægersborg. Modstandere er nedrykkere fra Danmarksserien, men har indtil videre været en skuffelse.

Trods den gode start er Union blot tre point foran HB, så der er lagt op til fuld koncentration i Jægersborg.