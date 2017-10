Politisk motiveret hærværk

Allerede mens en gruppe frivillige lørdag eftermiddag satte valgplakater op på Veksøvej for socialdemokraten Jarl Feyling, der stiller op til valget til Regionsrådet i Hovedstaden, råbte en beboer, at han ikke ville have S-plakater på sin vej, og om søndagen ca. 16.30 blev forbipasserende på Veksøvej ved Kastanjepladsen i Brønshøj vidne til, at Jarl Feylings valgplakater blev flået ned og revet dem i stykker, trods protester fra en række vidner, herunder en kvinde der forevigede episoden med sin mobiltelefon.

Hærværket er anmeldt til politiet. Hærværksmandens identitet og adresse er kendt.

Imens vil Jarl Feyling sætte nye plakater op.