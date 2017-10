Særligt besøg

Nørre G var så heldige at få besøg af Plan Danmarks to gæster, Farjana på 17 år og Maisha på 19 år, fra byen Dhaka i Bangladesh. Årets OD-projekt skal hjælpe med at uddanne unge i Dhakas slum til at kræve deres ret.

Det var derfor en unik lejlighed for at få førstehåndsfortællinger om livet for piger i Bangladesh. Både i Dhakas slum, hvor Farjana bor, og i en mere privilegeret del af byen, hvor Maisha bor, er det hverdagskost for børn og helt unge piger at opleve overgreb, og det kunne begge pigerne fortælle om. Piger bliver ikke regnet for særlig meget og fx meget ofte tvangsbortgiftet i en meget ung alder for at undgå skam i familien ved mulige overgreb.

Johanne og Aske fra Operation Dagsværks sekretariat stod for fællestimen. De havde været i Dhaka og besøge pigerne og viste en film fra besøget, inden pigerne selv fortalte. Efter pigerne og Plan Danmark var taget af sted, fortsatte fællestimen med flere film og information om årets projekt. OD fællestimen var booket af Nørres OD-gruppe for at gøre eleverne opmærksomme på, hvor vigtigt det er at deltage i OD-dagen d. 8. november.

Plan Danmark, som samarbejder med OD om årets projekt, har stået for at få pigerne, Farjana og Maisha, til Danmark i forbindelse med FN’s internationale Pigens dag. På selve dagen d. 11. oktober var de på besøg hos Lars Løkke. De var også hos Karen Ellemann, hvor de i dagens anledning fik lov til at overtage Ligestillingsministerens sociale medier.