Saftig æbledag

-Det er simpelthen så dejligt at se folk gå glade herfra. Man kommer med en kasse nedfaldsæbler, som man måske ellers havde ladet rådne på plænen, og i stedet går man hjem med flere flasker saftig æblemost, fortæller Lise Nielsen, der er formand i mostelauget.

At himlen havde besluttet sig for at åbne sluserne var ingen hindring for de mange æbleinteresserede børn og voksne.

-I år var der ingen kø. Folk kom i en lind strøm og der var masser af børn i Susse Volanders workshop i Rytterskolen, hvor børnene lavede masser af kreative figurer af madæbler.Blå Congo var også i æblehumør. De havde kokkereret en masse forskellige smagsprøver på æbleretter.

Spejderne var også på plads og havde travlt med at holde ild i bålet og lave smagsprøver på snobrød med æbler og nødder.

