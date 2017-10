SF foreslår folkeafstemning om legalisering af cannabis

Flere lande har afkriminaliseret cannabis eller gennemført forsøg med lovlig køb af cannabis til eget forbrug, og i København har et flertal af politikerne i Borgerrepræsentationen flere gange lagt pres på Folketinget for at få lov at gennemføre forsøg med lovlig køb af cannabis i København. Et pres der ikke har vundet lydhørhed i Folketinget.

SF i Københavns Borgerrepræsentation fremsætter nu forslag om at afholde en lokal vejledende folkeafstemning i København, der skal undersøge københavnernes holdning til et forsøg med lovlig køb af cannabis. Forslaget blev behandlet på Borgerrepræsentationens møde torsdag i sidste uge – hvor det blev nedstemt.