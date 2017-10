Skal man virkelig væmmes ved ”kærlighed”?

Af Ali Hansen, kandidat for Enhedslisten

I aviserne læser vi om vælgernes manglende interesse for kommunalvalget, og man forstår dem godt, når man læser fru Heidi Wangs indlæg i Brønshøj-Husum Avis.

Vores by står overfor så mange udfordringer, som kræver kommunalpolitikerens seriøse indsats, at man skulle tro der var rigeligt at tage fat på. Men overraskende nok viser det sig, at en erfaren og travl kommunalpolitiker som fru Wang har haft tid nok til at gå rundt at tælle Enhedslistens klistermærker op rundt omkring i byen.

Jeg kender ikke omfanget af den ”samfundsundergravende” virksomhed, som Enhedslistens unge medlemmer skulle have begået, men i vores bydel (Brønshøj-Husum) ser man forbavsende nok ikke så mange af dem. Så måske fru Wangs ophidselse har sine rødder et andet sted.

Jeg tror, det er klistermærkernes budskab der som en torn i øjet generer fru Wangs neoliberalistiske tankegang. Hun væmmes ved budskaber som fællesskab, grønne parker, billige boliger, kærlighed og velfærd.

Desuden skal det til fru Wangs orientering siges, at det ikke er alle partier der har et rigt bagland der kan købe dem annoncetid i aviserne og på tv. Partier som Enhedslisten må med deres begrænsede budget nøjes med at tilrettelægge deres valgmateriale med de få midler, de har til rådighed.

Lad os håbe, at fru Wangs næste indlæg handler om byens alvorlige udfordringer såsom forurening og ulighed.