Skal Tingbjerg Heldagsskole lukkes?

-Venstres spidskandidat er helt ude på overdrevet, når hun begynder at tale om skolelukninger. Det er revolverpolitik af værste skuffe. Hun siger her, at hun ikke har tillid til skolernes faglige vurderinger. Jeg er omvendt slet ikke i tvivl om, at de københavnske skoleledere sammen med medarbejderne hver dag knokler for at skabe de bedste resultater, og det bakker vi dem op i. Venstre truer de syv skoler på livet, fordi de ikke har søgt en pulje, som Venstres statsminister har oprettet. Det er virkelig en barnagtig tilgang til politik at true med at lukke syv københavnske skoler. Hvad skal der ske med børnene? Hvad skal det løse at lukke syv skoler på den måde? siger Klaus Mygind.

Venstres ønske om at lukke de syv københavnske skoler kommer som reaktion på, at skolerne efter moden overvejelse har valgt at takke nej til at deltage i en tre-årig skole-konkurrence, som statsminister Lars Løkke Rasmussen har udskrevet.

Cecilia Lonning Skovgaard stiller sig helt uforstående overfor udmeldingen fra Klaus Mygind.

– Klaus Mygind har totalt – måske bevidst misforstået sagen. De to ting har intet med hinanden at gøre. Det er faktisk lidt pinligt, at han – som tidligere skoleleder – vil stå model til det her. Jeg er enig i statsministerens kritik af, at de navngivne 7 skoler, hvoraf Tinbjerg er en af dem, ikke har søgt puljen. Jeg forstår ikke, at man ønsker at sende et signal til lærere og elever, at man ikke på 3 år kan løfte fagligheden, siger Cecilia Lonning Skovgaard.